“Crias fondamentale per lo sviluppo

“Ho avuto conferma dall’Irfis, e ringrazio il direttore Giulio Guagliano, che oggi sono stati autorizzati gli 8 milioni di euro stanziati nel Fondo Sicilia dall’assessore Armao. È un primo significato passo per dotare la Crias della liquidità necessaria per aiutare gli artigiani ad affrontare la crisi. Dopo la sospensione delle rate dei finanziamenti in corso, serve con urgenza l’approvazione del bilancio preventivo per sbloccare altri 25 milioni già in cassa: 12 pronti per essere liquidati ed altri 13 in istruttoria. Ho avuto assicurazioni dal direttore Lorenza Giardina che l’iter di valutazione dei documenti contabili sta per essere ultimata, servirà subito dopo che gli organi di controllo e quelli tutori della Regione (Attività Produttive ed Economia) siano altrettanto rapidi. Se la Crias riparte si attivano nell’anno tutte le partite correnti per altri 50 milioni. Senza dimenticare che siamo in attesa di sblocco anche dei fondi POC disposti in Finanziaria per altri 70 milioni di euro”. Lo dichiara il deputato regionale di Italia Viva, Nicola D’Agostino.