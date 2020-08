PALERMO – All’Ente Bilaterale provinciale del Terziario di Palermo (Ebpt) è stato costituito il “Comitato Territoriale Covid 19” per la verifica e l’applicazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro. Le piccole imprese aderenti all’Ente potranno quindi affidarsi al Comitato Territoriale per ottenere supporto e formazione affinché il proprio protocollo aziendale sia coerente con i dettami legislativi così da consentire una prosecuzione o il riavvio delle attività aziendali garantendo ai lavoratori le corrette condizioni di sicurezza.