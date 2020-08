PALERMO – “Ho dovuto interrompere una video lezione importante per l’università e non risponde nessuno al call center”. “Stavo lavorando in smart working ed è saltato tutto”. Sono soltanto alcune delle segnalazioni alla compagnia telefonica “Fastweb”, nelle ultime ore contattata da centinaia di clienti per disservizi da un capo all’altro della città. La maggior parte degli utenti, anche in base alle segnalazioni che si leggono on line sui canali social dell’azienda, segnala l’assenza di Internet e alcuni problemi alla linea telefonica, richiedendo assistenza tecnica. I problemi vengono segnalati da varie zone di Palermo, ma disservizi si registrebbero anche in altre regioni d’Italia, ad esempio in Toscana. “Siamo a conoscenza del guasto – rispondono dal call center dopo vari minuti d’attesa – i nostri operai sono già al lavoro, ma non possiamo al momento fornire alcuna indicazione sui tempi di ripristino del servizio”. Un disagio notevole per le migliaia di clienti che in questo periodo lavorano da casa in seguito all’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

“In riferimento al disservizio che si è verificato intorno alle ore 10:30 di ieri mattina a Palermo e che non ha avuto alcun impatto a livello regionale confermiamo di aver riscontrato un problema su un apparato di rete. La nostre squadre sono prontamente intervenute e i servizi sono stati completamente ripristinati intorno alle ore 13:00”, lo precisa Fastweb in merito ai disagi segnalati dagli utenti.