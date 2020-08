Forlani prefetto di Palermo

Giuseppe Forlani è il nuovo perfetto di Palermo. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri nella seduta che ha approvato il così detto Decreto Rilancio. Forlani è attualmente prefetto di Parma, incarico che ricopre dal 2015. In precedenza era stato prefetto della Spezia. Nato nel 1957 a Caserta, Forlani è laureato in legge a Napoli. Succede ad Antonella De Miro, che va in pensione.

“Al nuovo Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, auguriamo un buon lavoro, siamo certi che saprà svolgere l’importante ruolo di mediazione fra le realtà del territorio proseguendo l’egregio lavoro del suo predecessore, il prefetto Antonella De Miro che ringraziamo. Solo con il costante dialogo con le parti sociali, si potrà affrontare al meglio il difficile periodo in cui la nostra città, la nostra comunità, è chiamata al difficile compito di rinascere ma mantenendo come priorità la sicurezza per lavoratori e cittadini”. Ad affermarlo è il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana commentando la nomina del nuovo prefetto di Palermo. “Siamo pronti a lavorare insieme per affrontare i tanti problemi di Palermo, le tensioni sociali, le emergenze legate alle conseguenze della diffusione del Covid 19. Quelli che abbiamo vissuto – aggiunge La Piana – sono stati anni intensi per il nostro territorio, dal punto di vista sociale, economico, per le tante vertenze che hanno inciso fortemente sulla vita dei cittadini”.