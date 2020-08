REITANO – Alimentato dal vento di scirocco un incendio minaccia il centro abitato di Reitano, un paese collinare vicino Mistretta, sui Nebrodi, in provincia di Messina. Le fiamme sono divampate ieri pomeriggio in contrada Giordano Donnaluna e si sono propagate presto su un fronte di quattro chilometri. Lambite le carreggiate della statale 117. Evacuate alcune abitazioni rurali, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso stanno cercando di evitare che le fiamme giungano fino al paese. Il traffico in direzione di Santo Stefano di Camastra è stato deviato sulla provinciale Motta d’Affermo-Pettineo.

Negli ultimi due giorni in Sicilia si sono registrate le temperature più alte di sempre per il mese di maggio: ieri si sono superati i 39 gradi, oggi in provincia di Palermo si sono toccati 40 gradi. L’ondata di caldo africano è stata spinta dal forte vento di scirocco.