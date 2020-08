GELA – Commercianti, artigiani e professionisti sono scesi in piazza, stamani, a Gela, manifestando davanti al municipio la loro protesta verso Comune, Regione e Stato per le misure insufficienti adottate contro la crisi economica dal 2008 a oggi, aggravata dall’emergenza Coronavirus. Indossando mascherine e rispettando il distanziamento sociale, più di un centinaio di esercenti hanno consegnato simbolicamente le loro licenze commerciali o le chiavi dei negozi, depositandole all’interno di scatoloni posti al centro di Piazza San Francesco. Una delegazione ha chiesto di incontrare il sindaco, Lucio Greco. “Le categorie dei commercianti, della piccola impresa, degli artigiani non sono abituati alle manifestazioni e alle proteste di piazza – hanno dichiarato ai cronisti – ma la situazione è davvero drammatica e non ce la facciamo più. “E’ necessario far sentire la nostra voce in tutti i modi per evitare che si arrivi al peggio”.

(ANSA).