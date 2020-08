TERRASINI (PALERMO) – E’ stato recuperato in mare il cadavere di uno dei membri dell’equipaggio della ‘Nuova Iside’, il peschereccio scomparso da ieri dopo essere partito da Terrasini. Gli uomini della Capitaneria di porto, al lavoro da oltre 48 ore, hanno individuato il corpo al largo di Ustica. Si tratta di Giuseppe Lo Iacono, 35 anni, come confermano dalla Guardia costiera.

Sul peschereccio si trovavano Matteo Lo Iacono, 53 anni, il figlio Vito, di 26 anni, e il cugino Giuseppe, che lascia moglie e tre figli. Da quando è stato lanciato l’sos le ricerche non si sono mai fermate, con due motovedette e un elicottero che battono lo specchio di mare tra Terrasini, San Vito Lo Capo e proprio l’Isola di Ustica.

Una motovedetta della Guardia costiera ha trasportato il corpo al porto di Terrasini, dove il medico legale eseguirà una prima ispezione cadaverica. Ma le ricerche non si fermano e andranno avanti anche stanotte, se le condizioni meteo lo permetteranno. In azione ci sono due elicotteri e due motovedette della Guardia Costiera, a cui si aggiunge la nave di ricerca oceanografica Urbano Monti, dotata di tecnologia avanzata anche per la ricerca di profondità. Il sindaco di Terrasini ha inoltre annunciato l’intervento di alcune imbarcazioni della flotta del paese.

Nel frattempo, nessuna traccia dell’imbarcazione. I sistemi di comunicazione a bordo sono andati in tilt, la ‘Nuova iside’ è sparita dai radar già nella giornata di ieri, dopo l’allarme lanciato proprio da Lo Iacono, pescatore esperto conosciuto da tutti nella borgata, ieri impegnato in una battuta di pesca nonostante il forte vento di scirocco. Una notizia, quella del ritrovamento del cadavere, che getta nel profondo sconforto tutta la comunità, che in ansia attende notizie e non smette di sperare di poter rivedere Matteo Lo Iacono e il figlio Vito. Amici e familiari si trovano in rigoroso silenzio al porto di Terrasini, dove ha sede la Guardia costiera. “Siamo tutti distrutti – dicono – una famiglia di lavoratori che si è sempre sacrificata per portare il pane a casa non doveva essere colpita da una tragedia del genere”

“Ho appreso del ritrovamento del cadavere di uno dei tre marittimi del peschereccio ‘Nuova Iside’ di Terrasini, che risulta disperso da ieri pomeriggio. È una notizia che mi addolora e ai familiari del giovane sento di esprimere il cordoglio personale e di tutto il governo. Con l’assessore alla Pesca Edy Bandiera stiamo seguendo costantemente, fin dall’inizio, tutte le fasi delle ricerche e restiamo ancora aggrappati alla speranza di ritrovare in vita gli altri due componenti dell’equipaggio”. Lo dice in una nota il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.