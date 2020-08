E' in codice rosso. In via De Gasperi un container è invece finito contro le auto in sosta

PALERMO – Ha perso il controllo della sua auto, è finito contro il guardrail ed è poi precipitato sul terrapieno della carreggiata laterale di viale Regione Siciliana in direzione di Catania. E’ stato trasportato in condizioni molto gravi in ospedale un uomo di 76 anni rimasto ferito in un incidente sul ponte di viale Lazio: era alla guida di una Fiat Punto quando è uscito fuori strada ed ha letteralmente scavalcato la barriera di protezione.

Un impatto violentissimo, al punto che l’automobilista è stato rianimato sul posto dal 118 e poi trasferito a Villa Sofia con codice rosso. Sul ponte che collega viale Lazio con la circonvallazione, sono giunti anche gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Non si esclude che a far perdere il controllo del mezzo al 76enne sia stato un malore.

Presenti anche i vigili del fuoco, intervenuti pure in via Alcide De Gasperi nel primo pomeriggio: coinvolti un tir e diverse auto. In base ad una prima ricostruzione il mezzo pesante stava effettuando una manovra all’incrocio con piazza Europa, ma il container che trasportava si è sganciato parzialmente, finendo contro le macchine parcheggiate. Anche in questo caso, insieme ai vigili del fuoco sono intervenute le pattuglie della polizia municipale. In questo caso non si sono registrati feriti.