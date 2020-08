PALERMO – La polizia municipale multa 31 persone per migrazione e abbandono illecito di rifiuti. I controlli sono stati effettuati da agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana che, in abiti civili e con auto civetta, hanno individuato i trasgressori nella zona Rocca-Mezzomonreale. Le sanzioni ammontano a 166,67 euro ciascuna. Il fenomeno della migrazione dei rifiuti in città o da comuni limitrofi si è intensificato a dismisura da quando è attivo il sistema della raccolta differenziata. Sono centinaia i pendolari che ogni mattina abbandonano illecitamente i propri rifiuti all’ingresso nel territorio di Palermo anche se residenti in altri Comuni.