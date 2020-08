Morto Sandro Petrone

È morto a 66 anni Sandro Petrone, storico inviato di guerra per la Rai e conduttore del Tg2. A dare la notizia della scomparsa del giornalista è stato il segretario Usigrai Vittorio di Trapani con un post su Facebook.

“Ha lottato con la grinta degli inviati di razza”, dice Trapani sui social, “Non ha mai nascosto la malattia. Anzi, l’ha combattuta tornando a dedicarsi alla passione di sempre: la musica. Per me è stato anche un docente. Sandro Petrone non lavorava in tv, conosceva e sapeva fare televisione”.