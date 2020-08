Nonna Iole, le dimissioni, la festa

PALERMO – È stata dimessa l’altro ieri dal Covid-Hospital di Partinico diventando subito un simbolo della lotta senza età al Covid-19, ma la centenaria Iole, dopo venticinque giorni di ricovero e una gran festa dei sanitari per le sue dimissioni, non è ancora uscita dal tunnel del coronavirus. Lo segnala oggi a Live Sicilia il figlio, l’avvocato Nicola Di Stefano, riportando che sua madre “dopo essere stata dimessa è risultata positiva al terzo tampone effettuato nel periodo di ricovero, il cui esito è stato comunicato soltanto oggi. I precedenti esami avevano dato esito negativo”, precisa, “i medici mi hanno spiegato che si tratterebbe di un caso piuttosto raro”.

Nonna Iole proveniva da una casa di riposo palermitana ed era stata ricoverata il 18 aprile scorso per infezione da coronavirus, come riporta l’agenzia stampa Dire aggiungendo che è stata curata solo con eparina per via delle sue condizioni di salute e di altri farmaci che era costretta ad assumere. “I progressi sono stati subito evidenti e a fine aprile già il primo tampone era negativo”, aveva evidenziato l’Asp, informando del trasferimento della donna al quinto piano della struttura in isolamento e sotto continuo monitoraggio. Fino all’esito negativo del secondo tampone che è valso alla signora Iole le dimissioni di mercoledì, fra i saluti di tutto il personale del Covid-Hospital del Palermitano, in regime di Assistenza domiciliare integrata (Adi).

La storia aveva subito conquistato i cuori dei siciliani, finendo anche col trasformare l’anziana in protagonista inconsapevole del video pubblicato oggi dalla Regione Siciliana per festeggiare l’Autonomia: la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni suonata sul tetto del Policlinico di Catania.

Dal Covid-Hospital di Partinico arrivano alcune precisazioni. A parlare è il dottor Salvatore Di Rosa, ex primario di medicina interna e direttore scientifico della struttura ospedaliera: “Come da linee guida ministeriali, la paziente è stata dimessa dopo due tamponi negativi – spiega – di cui l’ultimo risaliva a 11 giorni prima che la signora lasciasse l’ospedale. Al fine di conoscere e approfondire la dinamica fisiopatologica del virus, all’atto delle dimissioni vengono eseguiti ulteriori esami di urine, feci e un nuovo tampone, rientrando tale prassi nei programmi di follow up delle complicanze. La ripositività del paziente a distanza di tempo, tra l’altro, è riportata in letteratura – prosegue Di Rosa – in casi documentati a Modena e Messina. La paziente in questione è comunque clinicamente guarita e in buone condizioni di salute – conclude il responsabile scientifico del Covid-Hospital – e il comportamento dei medici è stato corretto e in linea con i protocolli ministeriali”.

23.30 AGGIORNAMENTO: “La signora Iole oggi pomeriggio è stata sottoposta a un ulteriore tampone faringeo – fanno sapere dal Covid-Hospital di Partinico – per avere ulteriore conferma o meno della positività, perché è previsto che possano esservi anche falsi positivi. Il risultato del nuovo tampone è negativo“. Confermano anche i familiari della paziente, aggiungendo che la signora “verrà comunque sottoposta a nuovi esami nei prossimi giorni”.