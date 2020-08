SAN CATALDO (CALTANISSETTA) – Cinque arresti a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per concorso in riciclaggio di oggetti preziosi. L’operazione e’ stata portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, al termine di una indagine condotta dalla Tenenza di San Cataldo e dalla sezione operativa del Norm, con il coordinamento della Procura nissena: in carcere due dei cinque indagati, mentre gli altri tre sono finiti ai domiciliari. I componenti della banda, tutti appartenenti a un’unica famiglia, rivendevano orologi e gioielli rubati scomponendoli in diverse parti cosi’ da rendere difficile l’identificazione della provenienza. Il valore della refurtiva rivenduta e’ di circa 50mila euro. In carcere sono finiti i fratelli Salvatore e Andrea Raimondi, mentre per la sorella Marika il gip ha stabilito i domiciliari, cosi’ come per Noemi Maria Pia Dioguardi e Maria Ausilia Bellomo, compagne dei fratelli Raimondi.