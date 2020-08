PALERMO – La Città Metropolitana di Palermo ha consegnato i lavori per il rifacimento della Strada Provinciale 27 “Di Roccamena” dalla S.P. 113 al bivio con lo scorrimento veloce Palermo–Sciacca. Lo annuncia una nota del responsabile della direzione Viabilità di Palazzo Comitini Salvatore Pampalone.

L’ importo dei lavori, il cui contratto di appalto era stato sottoscritto il 28 aprile scorso ammonta a 430mila euro. I rappresentanti dell’impresa aggiudicataria, il sindaco, Giuseppe Palmeri, e il comandante della polizia municipale del Comune di Roccamena, con i tecnici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo, hanno proceduto, secondo l’indicazione del sindaco Metropolitano, Leoluca Orlando, ad avviare il primo cantiere dopo il coronavirus. Entro 15 giorni la ditta inizierà i lavori, adottando tutte le precauzioni previste per contenere il contagio da Covid-19.

A parte la consegna di questo primo cantiere, altri 9 interventi sono già stati aggiudicati, e i contratti sono stati perfezionati e sottoscritti durante il periodo in cui il personale ha lavorato secondo le modalità del lavoro agile, in conformità alle disposizioni dei DPCM emessi per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Le opere riguardano un pacchetto di lavori per un importo complessivo di poco meno di 6 milioni di euro e interessano le seguenti strade: SP 134 340.000 euro; IC 24 449.300 euro; SP 27-SP 33 350.000 euro; SP 52-SP 60 825.000 euro; SP 47bis 1.150.000 euro; SP 64 800.000 euro; SP 47 600.000 euro; EC 22 560.000 euro; SP 30 910.000 euro.

Secondo le disposizioni del sindaco Metropolitano Leoluca Orlando, gli altri lavori verranno consegnati nei prossimi giorni, al fine di contribuire alla ripresa economica del territorio metropolitano e al fine di avviare la risoluzione delle annose difficoltà in cui si trovano le strade della ex provincia dal 2011 ad oggi. “La consegna del lavoro, fatta oggi, rappresenta una ulteriore conferma dell’impegno dei tecnici della Città Metropolitana di Palermo, sempre attenta alle esigenze dei territori rappresentati dai Sindaci – ha commentato Orlando -“.