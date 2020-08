In manette un 31enne pregiudicato

PALERMO – La polizia ha individuato e arrestato il presunto autore di una fallita rapina che risale allo scorso 6 marzo, alle Poste di via Rocco Pirri, vicino alla stazione centrale. L’uomo è stato rintracciato dai “Falchi” della sezione “Contrasto al crimine Diffuso” della squadra mobile. Si tratta di Giovanni Arini, 31enne pregiudicato. In base a quanto ricostruito, il 6 marzo, così come immortalato dalle telecamere della stazione, Arini giunse a bordo di un ciclomotore, sostò poco fuori il varco d’ingresso dello scalo ferroviario imbracciando un casco e, dopo averlo indossato ed essersi coperto il volto con una sciarpa, fece irruzione nei locali uffici postali e minacciò i presenti.

Fu poi spinto alla fuga dalla inattesa reazione di alcuni dipendenti, uno dei quali urlò per lanciare l’alalrme. Dopo avere scavalcato il bancone, Arini fece rapidamente marcia indietro, salì in sella al motociclo lasciato fuori e fece perdere le proprie tracce. Al malvivente i poliziotti sono giunti dopo indagini serrate: dalle immagini della tentata rapina e grazie anche agli esiti dei rilievi effettuati dalla Scientifica, sono giunti i riscontri che hanno confermato la responsabilità di Arini, che è stato così riconosciuto, visivamente ed attraverso le analisi delle impronte digitali. E’ stato rinchiuso al Pagliarelli.