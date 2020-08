Auguri a Rosario Fiorello

Compie oggi 60 anni Rosario Tindaro Fiorello. L’artista siciliano è nato a Catania il 16 maggio del 1960. Tanti i messaggi di auguri sui social per il mattatore radiotelevisivo. “Buon compleanno Fiorello, il più bravo il più bello il più Fiorello! Ti vogliamo bene Rosario! Sei il più grande uomo di spettacolo dopo il big bang!”. Così scrive su Twitter Jovanotti. Il Peter Pan della tv è uno degli uomini di spettacolo più amati in Italia. Scartato a un provino da Pippo Baudo negli anni ottanta, dopo tanti successi da animatore nei villaggi, Fiorello approdò a Radio Deejay e da lì a Mediaset, conducendo il Karaoke. Gli anni 90 furono quelli della consacrazione, poi in periodo difficile con seri problemi personali e la rinascita. con un successo che non si è più arrestato tra televisione e radio.