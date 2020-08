PALERMO – Otto nuovi casi di Covid-19 in tutta la Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel report diffuso quotidianamente dalla presidenza della Regione. Scende il numero degli attuali positivi nell’Isola: sono 1.659, 101 meno di ieri. Aumentato di 107 persone il computo dei guariti: ora sono 1.458. I due decessi registrati fra ieri e oggi fanno salire il numero totale delle vittime a 265. Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 114.963 (+2.034 rispetto a ieri), su 103.103 persone: di queste sono risultate positive 3.382. Scende anche il numero dei ricoveri ospedalieri: sono 171, 38 meno rispetto a 24 ore fa. Sono 12, invece, i pazienti in terapia intensiva. Per 1.488 positivi è stato disposto l’isolamento domiciliare.

(DIRE)