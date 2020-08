Coronavirus, il video musicale

Un messaggio di speranza racchiuso in un breve video. “Noi bambini non possiamo uscire, eppure siamo tutti qui a gioire. Teniamo duro e ce la faremo”, cantano i piccoli protagonisti del video “Tutti online”, realizzato dagli allievi di terza elementare dell’Istituto Fiaba di Palermo sotto la guida della maestra Daniela D’Amico e del musicista Salvo Correri.

In questi mesi, per via delle scuole chiuse a causa dell’emergenza coronavirus, bambini e ragazzi stanno sperimentando una nuova modalità di apprendimento, a distanza. E mantenere la concentrazione non è semplice. La maestra D’Amico, quindi – racconta l’agenzia di stampa nazionale DIRE – ha trovato un modo per permettere ai suoi alunni di esprimere le proprie emozioni giocando con la fantasia: ha chiesto loro di scrivere una breve strofa che avesse come tema il particolare momento vissuto; poi, assemblandole, ha elaborato un testo musicale. Il maestro Correri, infine, ha composto la musica e ha diretto i bambini nell’esecuzione.

Il risultato di questo lavoro è un video che trasmette tutto l’amore per la vita di cui i bambini sono portatori, anche nei momenti più difficili. Sanno adattarsi, anche meglio degli adulti. E, spesso, sono anche più saggi: “Se saremo tutti diligenti, diventeremo presto sorridenti”.

GUARDA IL VIDEO