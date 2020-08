PALERMO – “Ho avuto modo di ribadirlo in sede di commissione sanità: il sistema sanitario in questi mesi ha dato ottima prova di sé. Pochi contagi, meno decessi del previsto, non era proprio così scontato. Pochi i deficit e gli errori, ma comprensibili per una malattia sconosciuta. Il fronte l’hanno tenuto medici, infermieri e sanitari, a cui deve andare il primo nostro grande ringraziamento”. Lo dice in una nota Nicola D’Agostino, capogruppo di Italia viva all’Ars. “Ma non è ancora finita, durerà almeno un anno – prosegue -. Occorre pertanto mantenere il sistema in tensione. E piuttosto che polemizzare all’infinito, alcuni che ne approfittano per un titolo di giornale, aiutino a risolvere i problemi, senza delegittimare chi è in prima linea, soprattutto i direttori generali e sanitari delle Asp, delle Aziende, degli ospedali e dei Dipartimenti del territorio che prendono decisioni difficili ogni giorno e meritano di essere difesi, protetti e ringraziati”.

“Le polemiche sull’Asp di Siracusa, per fare un esempio, sono scandalose: chi attacca i vertici sappia che le indagini interne già confermano che nessuna responsabilità possa essere loro imputata. La smettano gli sciacalli, anche della politica, che continuano con ignobili e false invettive, stimolando una stampa nazionale orientata, a sollevare casi che saranno presto smentiti. A Siracusa il problema è ben altro, gli interessi enormi, ma presto anche questi saranno portati alla luce e i detrattori smascherati”.