TERMINI IMERESE (PALERMO) – Un sequestro di 39mila mascherine generiche, realizzate in ‘Tessuto non tessuto’ (Tnt) ma prive dei requisiti minimi previsti dal Codice del consumo è stato effettuato dalla guardia di finanza di Termini Imerese, in provincia di Palermo. L’indagine ha preso il via dopo un primo sequestro di 900 mascherine in un negozio della cittadina palermitana: da qui i finanzieri del Gruppo Termini Imerese hanno ricostruito l’intera filiera commerciale giungendo a un’impresa di commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per la casa nella stessa città. Qui è scattato il sequestro di altre 38mila mascherine prive dei dati identificativi del produttore e del distributore. Le aziende coinvolte sono state multate.