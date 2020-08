Aspettando l’assessore leghista

La pratica della nomina del nuovo assessore leghista nella giunta regionale si è allungata oltre misura. E tutto attorno serpeggia sempre più il nervosismo. Nello Musumeci ieri è rimasto appeso per tutto il giorno appresso al laborioso confronto tra Regioni e governo sulla riapertura di domani. E altre 24 ore se ne sono andate senza la nomina.

Che si fa sempre più complicata. Il leader del Carroccio siciliani, Stefano Candiani, formalmente attende. La proposta al presidente della Regione è stata avanzata, senza l’intervento diretto di Matteo Salvini. Deve essere Musumeci a rispondere, si apprende dalle parti del Carroccio. Mentre Palazzo d’Orleans, a leggere altre ricostruzioni, soffia la versione opposta, facendo filtrare lo scenario di un Musumeci che attende la mossa di Salvini,

La non risposta sembra tanto la momento una risposta essa stessa. Il nome del sindaco di Furci Matteo Francilia non sarebbe digerito bene a quanto pare dal gruppo della Lega all’Ars. Musumeci non vuole che una mossa nata per rafforzare la coalizione finisca per indebolirla oltre modo alimentando mal di pancia e insofferenze che il centrodestra in questi due anni e mezzo ha sempre tradotto in trappole per il governo quando il voto segreto lo permette. L’alternativa Pietrangelo Buttafuoco, qualcosa di più di un gossip, non ha preso corpo. A quel punto per i Beni culturali potrebbe venir fuori il terzo uomo, magari qualche altro leghista siculo della prima ora tirato fori dal cilindro da Salvini per placare gli animi. Oggi potrebbe essere il giorno buono per sbloccare l’empasse. Ai lombardi salviniani le logiche di “territorialità” e di “equilibri tra province” appaiono ammennicoli che poco hanno a che fare con l’indentikit del nuovo assessore tracciato dal Carroccio. Ma le gelosie e i veti interni della sicula politica si stanno mostrando con chiarezza ai salviniani.