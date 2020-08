VALDERICE (TRAPANI) – Sequestrata un’area di circa mille metri quadrati a Valderice, in provincia di Trapani, che era stata trasformata in discarica abusiva di rifiuti fangosi provenienti dalla lavorazione del marmo. La scoperta dei carabinieri dopo una ispezione in un’area di un’azienda: dall’esame della documentazione dell’impresa è emersa l’assenza di conferimento rifiuti in discarica da oltre due anni. Il titolare è stato denunciato per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.