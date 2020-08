PALERMO – In Sicilia il numero dei contagiati dal Covid-19 scende a 1.555 e per la prima volta il numero dei guariti supera quello degli attuali positivi: sono 1.566, infatti, le persone che nell’Isola hanno sconfitto il coronavirus. Il numero degli attuali contagiati è in calo di 104 persone rispetto a ieri, mentre i guariti sono aumentati di 108 rispetto a 24 ore fa. I morti sono complessivamente 267. Sono i numeri contenuti nel report della presidenza della Regione Siciliana sull’emergenza epidemiologica nell’Isola. I dati sono aggiornati alle 15 di oggi e sono stati già trasmessi all’Unità di crisi nazionale. Tra ieri e oggi sono sei i nuovi casi scoperti. Dall’inizio dell’emergenza nell’Isola sono stati riscontrati complessivamente 3.388 contagi. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 117.426 (+2.463 rispetto a ieri), su 105.074 persone. Scende anche il numero dei ricoveri ospedalieri: ora sono 158, 13 meno di ieri. Salgono a 13 (+1) i pazienti in terapia intensiva, mentre per 1.397 contagiati la convalescenza si svolge tra le mura di casa.

