PALERMO – La certezza è che domani si riparte e si riparte con meno restrizioni rispetto a quelle imposte da Roma. C’è, però, ancora da aspettare prima di conoscere i dettagli. “Fidarsi è bene ma…”, scriveva nella sua pagina Facebook ieri sera il presidente della Regione Nello Musumeci con una chiara stoccata al governo nazionale.

Musumeci sottolineava che il governo Conte non aveva ancora trasmesso il decreto alle regioni sul quale Musumeci dovrà plasmare l’ordinanza che riguarda la Sicilia. È questione di poco tempo. Da domani via libera all’apertura di negozi per la vendita al dettaglio, parrucchieri centri estetici, ristoranti, bar, pizzerie, pub, gelaterie e centri commerciali.

È probabile, però, che molti sceglieranno di aspettare. Temono di anche di incappare nelle sanzioni per non essersi adeguati a qualcosa che non si conosce bene. “Il governo nazionale – ha scritto Musumeci su Facebook – non ha ancora trasmesso a noi presidenti di Regione il decreto necessario per disciplinare le riaperture. La mia ordinanza è comunque pronta per la firma ed estende, come avevo promesso, il più possibile l’esercizio delle attività, forti delle attuali condizioni sanitarie nella nostra Isola. Su questo punto, Roma ha dovuto ascoltarci. Per evitare spiacevoli sorprese (fidarsi è bene, ma…) aspettiamo comunque di confrontarci con le disposizioni nazionali, che dovrebbero arrivare in nottata. La Sicilia è pronta alla ripartenza, nella responsabilità di ognuno”.

In nottata Musumeci è tornato a riunirsi con gli altri presidenti di Regione e ha pubblicato un nuovo post: “Rivendichiamo il diritto di fare ripartire le attività economiche e iniziare il graduale ritorno alla normalità. Serve responsabilità. E chiediamo al governo centrale di recepire le nostre linee guida adottate la tutte le regioni italiane. La mia ordinanza è già predisposta. Nessuno vuole fare strappi, ma la gente inizia non capire”.

Nell’ordinanza che il governatore sta redigendo per far ripartire l’economia siciliana dopo il lockdown, ci sarà anche la ripartenza dell’organizzazione dei matrimoni, quindi del catering: la misura è programmata a partire dal prossimo 3 giugno. E’ prevista, invece, per il 25 maggio la riapertura dei musei, dei Parchi archeologici e degli archivi storici, che da subito potranno prepararsi alla ripresa delle attività.