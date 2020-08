PALERMO – “Per noi e la Sicilia è una notizia straordinaria, siamo orgogliosi di poter offrire a questa terra meravigliosa l’impegno e le buone pratiche amministrative della Lega”. Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta la nomina del giornalista Alberto Samonà ad assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità siciliana. Per il senatore Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia, “l’obiettivo è tagliare la burocrazia e rafforzare il ruolo della Sicilia come punto di riferimento culturale nel mondo. Siamo pronti a collaborare con tutte le persone capaci e di buona volontà, senza quei pregiudizi che abbiamo visto negli ultimi giorni da parte di troppi anti-leghisti per partito preso”.

“Non posso che manifestare tutta la mia soddisfazione per la scelta di Alberto Samonà al vertice dell’assessorato regionale ai Beni culturali e all’Identita’ siciliana – dice il deputato siciliano del Carroccio Nino Minardo -. E’ la scelta di qualità, di uno scrittore, di un giornalista, di un degno discendente di una famiglia di intellettuali siciliani veri. Gli auguri buon lavoro; sono da subito al suo fianco per un lavoro di squadra e di assieme, nell’unico ed esclusivo interesse della nostra Sicilia”.

“Con la nomina di Alberto Samonà alla guida dell’assessorato ai Beni culturali e all’identità siciliana sono certo si placheranno le polemiche di questi giorni. È stato individuato un siciliano doc, un professionista, un giornalista dall’alto profilo etico che saprà certamente dare un contributo importante al rilancio e allo sviluppo del settore nella nostra Regione. Auguri all’amico Alberto perché possa svolgere con serenità e successi il mandato in quello che è indubbiamente un versante importantissimo per il rilancio della Sicilia e della sicilianità”. Così Vincenzo Figuccia, deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento cambiamo la Sicilia.

“Musumeci sta ormai riempiendo il suo governo di uomini la cui storia politica di destra e post-fascista è il principale elemento distintivo del proprio curriculum”. Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare del Pd all’Ars, in riferimento alla nomina di Alberto Samonà, in quota Lega, alla guida dell’assessorato regionale ai Beni culturali. “L’illusione che con Musumeci si potesse costruire un fronte largo di centrodestra è ormai tramontata. La Lega dell’ultrà Salvini – aggiunge Cracolici – sceglie in Sicilia un uomo di destra, anche se proveniente da un percorso ‘vivace’ dal momento che Samonà era arrivato ad aspirare una candidatura con i 5 Stelle alle ultime elezioni politiche. Ma dopo il suo passaggio alla Lega, viene premiato con la poltrona di assessore in quota Salvini. Insomma – conclude Cracolici – siamo di fronte ad una evidente marginalizzazione di uomini e donne che hanno alle spalle una storia moderata, e che ormai non contano praticamente nulla nel governo Musumeci”. Sulla nomina di Samonà arriva anche la posizione del capogruppo dem all’Ars Giuseppe Lupo: “È triste che Musumeci abbia preferito ascoltare Salvini piuttosto che i siciliani, che si sono mobilitati contro la sua decisione di affidare l’Assessorato ai Beni Culturali ad un leghista”.

“La nomina di Alberto Samonà ad assessore regionale ai Beni culturali e della Identità siciliana riempie di orgoglio tutta la comunità della Lega di Palermo, che vede un suo esponente incaricato di un così grande onore nel rappresentarla all’interno della Regione siciliana. Per me, in particolare, è un piacere vedere un amico con cui abbiamo condiviso vita e percorsi politici trentennali ricevere un riconoscimento di tale prestigio. Ringrazio il segretario regionale Stefano Candiani e il segretario nazionale Matteo Salvini per la fiducia attribuita ad Alberto Samonà e, attraverso lui, a tutta la nostra comunità. Al neo assessore auguri di buon lavoro, saremo al suo fianco per le difficoltà che verranno perché sappiamo che chi vuole portare un reale cambiamento in Sicilia non troverà mai un percorso facile. Ma noi il diritto a farlo lo rivendichiamo”. Così Antonio Triolo, commissario della Lega Salvini Premier a Palermo e provincia, sulla nomina di Alberto Samonà assessore regionale ai Beni culturali e della Identità siciliana.

Anche gruppo consiliare Lega a Palermo saluta la nomina del neo assessore esprimendo le sue “felicitazioni per la scelta di Alberto Samonà come assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana da parte di Matteo Salvini e del segretario regionale della Lega Stefano Candiani. Il profilo di un siciliano noto nel mondo della cultura – dicno i componenti del gruppo – profondamente affezionato e orgoglioso delle sue radici siciliane. Un abbraccio affettuoso al neo assessore e gli auguri di un buon lavoro”.

“Voglio augurare buon lavoro al neo designato Assessore. Alberto Samonà, quarantenne palermitano di spessore culturale, scrittore e giornalista direttore, nonché espressione di una storica famiglia di architetti e intellettuali – dice Giusi Savarino, deputata di Diventerà Bellissima -. Sono certa che con la sua sensibilità e cultura, saprà dare una nuova visione ad un mondo che ha sempre più bisogno di essere smart, di avere una prospettiva moderna nella fruizione, soprattutto oggi. Buon lavoro.”

Si fa sentire anche il gruppo della Lega: “Il Direttore Samonà è un nome che rassicura anche i più accaniti dubbiosi sulle intenzioni della Lega in Sicilia. Grande giornalista e uomo di cultura che abbiamo avuto modo di apprezzare nel suo impegno nella gestione culturale della Fondazione di Villa Piccolo e come capo di dipartimento cultura della Lega in Sicilia. Alberto Samonà si è contraddistinto per il suo impegno nella promozione del territorio e della cultura siciliana e il suo curriculum è già una garanzia per tutti i siciliani e per il nostro patrimonio storico e culturale. A lui, a nome di tutto il gruppo della deputazione regionale della Lega, va il nostro augurio di buon lavoro”. Così i deputati regionali della Lega Sicilia per Salvini Premier, Antonio Catalfamo, Marianna Caronia e Orazio Ragusa.

“A nome del direttivo dell’associazione Articolo 9.Siciliani per cultura auguriamo buon lavoro al nuovo assessore regionale si Beni Culturali Alberto Samona’, al quale ci legano sentimenti di antica amicizia e tante battaglie comuni in difesa del Patrimonio Culturale Siciliano”. Lo dichiarano il presidente la portavoce, Fabio Granata e Fulvia Toscano “Siamo certi – aggiungono – che si possa aprire una stagione importante per la Sicilia. Alberto ha sempre condiviso con noi e con Sebastiano Tusa una certa “idea della Sicilia” legata all’immenso Heritage Materiale e Immateriale dell’Isola. Patrimonio da valorizzare e custodire con amore e passione. In bocca al lupo Alberto!”