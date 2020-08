Resta in carcere l’ex terrorista rosso Cesare Battisti. Lo hanno deciso di i giudici del tribunale di sorveglianza di Cagliari che hanno rigettato la richiesta di scarcerazione dell’ex super latitante dei proletari armati. Il 10 maggio aveva chiesto di andare in detenzione domiciliari per il timore di contagio a causa dell’emergenza Coronavirus.

Battisti sta scontando l’ergastolo per quattro omicidi nel carcere di Oristano, è over 65, ha un’epatite B e un’infezione al polmone. Dal Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, hanno fatto sapere di avere trovato una soluzione interna per curare battisti senza mandarlo ai domiciliari.