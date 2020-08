PALERMO – Speriamo che sia un caso isolato, altrimenti c’è poco da stare sereni. Quanto accaduto stamani al Pta Luigi Biondo è l’esempio di come non vada affrontata e gestita la Fase 2.

Stamani nel presidio dell’Azienda sanitaria provinciale di via Gaetano La Loggia, a Palermo, c’era la ressa. Decine e decine di persone a contatto l’una con l’altra. Altro che distanziamento sociale, erano stipate come sardine in scatola. Una situazione che non dovrebbe verificarsi in tempi normali, figuriamoci in una fase in cui si raccomandano buon senso e prudenza per evitare l’aumento dei contagi da Coronavirus.

Non tutti indossavano la mascherina, anche se è lecito interrogarsi sulla reale utilità in un contesto simile.

Il presidio di via Gaetano La Loggia ospita una serie di servizi, fa da poliambulatorio per diverse tipologie di visita e ospita la Medicina legale, ma ci si reca anche per i rinnovo delle patenti. Stamani è stata una “normale” giornata di caos. Si è davvero tornati alla normalità precedente alla paura della pandemia.