LAMPEDUSA – Una donna al nono mese di gravidanza, e il marito sono stati trasferiti, con un’evacuazione medica, dal peschereccio che li aveva soccorsi, assieme ad altre 48 persone, a circa 18 miglia da Lampedusa in acque Sar maltesi. Con una motovedetta i due sono stati portati nell’isola delle Pelagie. La donna, con l’elisoccorso, è stata trasferita in un ospedale. A bordo del peschereccio restano gli altri 48 compagni di viaggio, verosimilmente in fuga dalla Libia. A lanciare l’allarme, dopo aver perso il contatto telefonico, durante la notte fra sabato e domenica, era stata Alarm Phone.(ANSA).