“Estetisti, autorizzazione generica

“Se Musumeci ha deciso di farsi bello prima di festeggiare il matrimonio di interesse con la lega in una delle discoteche che ha previsto scriteriatamente di far riaprire, si rechi in uno dei centri estetici che in queste ore stanno spendendo centinaia di euro per adeguamenti e sanificazioni e modifichi la norma sulle cure del corpo adeguandosi alla legge di settore che, evidentemente, nella sua ormai nota autoreferenzialità che ha raggiunto picchi di superbia non si è nemmeno degnato di consultare”. Così Antonio Ferrante, esponente del Pd, commenta l’autorizzazione generica ad esercitare la professione di estetista presso il domicilio del cliente contenuta nell’ordinanza di Maggio del Presidente Musumeci

“L’autorizzazione generica contenuta nell’ordinanza ad eseguire prestazioni di cura del corpo a domicilio non garantisce il rispetto delle norme di sicurezza e deve essere concessa in casi di oggettiva impossibilità del cliente, come d’altro canto già previsto dalla normativa di settore.”

“Musumeci, in silenzio e da casa, corregga l’ennesimo errore di superficialità ai quali ormai ci ha abituato prima di ritrovarsi un’impugnativa del provvedimento al TAR che rappresenterebbe un danno all’istituzione che rappresenta prima che sua personale”.