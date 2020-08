PALERMO – Memoria, impegno civile e lotta alle mafie sono i temi di una diretta streaming della “Strada degli Scrittori” che alle ore 16 di giovedì 21 maggio mette a confronto il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, la giornalista Marcelle Padovani, autrice del libro scritto con Giovanni Falcone “Cose di Cosa nostra”, e Rosaria Costa, la vedova di Vito Schifani uno degli agenti dilaniati nella strage di Capaci, il 23 maggio del 1992, con i colleghi Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro.

A 28 anni dall’eccidio sulla pagina Facebook della “Strada” tutti potranno seguire e porre domande in diretta live partecipando alla conversazione dal titolo “Capaci, per non dimenticare” coordinata da Felice Cavallaro. Sarà un modo per parlare dell’attacco allo Stato culminato nell’attentato al giudice Falcone, ucciso con la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato. Ma sarà anche un modo per riflettere sulla necessità di esercitare una costante memoria del sacrifico dei giusti e del loro lavoro, perché resti esempio e modello per i giovani. Ecco i link necessari per collegarsi e intervenire con domande e messaggi sulla pagina Facebook e sul canale Youtube. Anche su Livesicilia si potrà seguire il dibattito.