PALERMO – I carabinieri di Cefalù hanno arrestato un 25enne incensurato di Enna bloccato vicino lo svincolo di Scillato nell’autostrada Palermo-Catania con quattro panetti di hashish, per complessivi 400 grammi. E’ il terzo corriere catturato in pochi giorni sull’asse Palermo-Caltanissetta-Enna in pochi giorni che ha portato al sequestro di oltre un chilogrammo di droga. L’arrestato è stato portato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. (ANSA).