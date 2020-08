PALERMO – “E’ stata approvata in Consiglio comunale a Palermo Stelle la mozione proposta dal M5s insieme ad altri gruppi di opposizione per prorogare la sospensione della “Zona a Traffico Limitato” per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria stabilita dal governo Nazionale, ed almeno sino al 31 luglio 2020″, affermano i consiglieri pentastellati Antonino Randazzo Viviana Lo Monaco e Concetta Amella. “Quella che si è consumata ieri sera in consiglio comunale è una vera e propria Caporetto dell’assessore Giusto Catania e del sindaco Orlando” dichiarano il capogruppo della Lega Igor gelarda insieme ai consiglieri Lega Marianna Caronia, Alessandro Anello ed Elio Ficarra. “Questa mozione fortemente voluta e portata avanti dalla Lega è un segnale inequivocabile: vince la città, mentre la non-politica dell’ assessore Catania perde su tutti i fronti, sconfessato anche da parte dei suoi uomini. Poiché riteniamo che la assessore Catania non avrà il buonsenso di dimettersi dopo ciò che è successo ieri, la Lega chiede ufficialmente le sue dimissioni. Il suo tempo è finito. Dato che ormai è chiaro che oltre al consenso Popolare ha perso anche quello dell’aula, ” concludono i 4 esponenti del partito di Matteo Salvin. “Dal dibattito di oggi con l’assessore Catania, – osserva il M5s – non era emersa nessuna certezza circa le intenzioni dell’Amministrazione a guida Orlando. Pertanto quest’atto, proposto dall’opposizione in Consiglio comunale, incide ancora una volta in modo decisivo e dimostra la nostra massima attenzione e sensibilità per le attività produttive, già duramente provate e danneggiate dalle chiusure di questi mesi”.

