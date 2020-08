PALERMO – La Giunta comunale di Palermo ha approvato il documento programmatico per l’erogazione di contributi diretti e altre prestazioni dell’Agenzia sociale per la casa, volte a sostenere le famiglie in situazione di difficoltà abitativa. L’approvazione del documento segue un più ampio percorso finanziato con il Pon Metro e che ha consentito all’Agenzia sociale per la casa di formare 150 persone operanti nei servizi sociali del Comune di Palermo e di alcuni comuni della distretto e l’attivazione di 10 sportelli territoriali (Punti snodo) presso le sedi del servizio sociale di comunità delle circoscrizioni. Lo stanziamento complessivo destinato agli interventi è a carico del Pon Metro per circa 5 milioni di euro, cui si potranno aggiungere fondi derivanti dalla recente legge finanziaria regionale, per interventi destinati alle famiglie in difficoltà con diverse possibilità di utilizzo fra cui il sostegno all’affitto.

“Con l’approvazione del documento complessivo da parte della Giunta – spiega l’assessore Giuseppe Mattina – l’amministrazione si dota di uno strumento fondamentale che permetterà di mettere in pratica le previsioni del Regolamento degli interventi di inclusione sociale recentemente approvato dal Consiglio comunale, in una ottica di cura della persona e della famiglia nella sua interezza, integrando possibilmente interventi diversi che in modo organico diano una risposta ai bisogni delle persone.” Per il Sindaco si tratta della “attuazione di un principio amministrativo che è il filo rosso della nostra attività: quello secondo cui ciascun cittadino e ciascuna cittadina è una persona portatrice di bisogni specifici ai quali rispondere con progetti ed interventi personalizzati”. (ANSA)