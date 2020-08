RAGUSA – Tre ordinanze di custodia cautelare (due in carcere ed una di obbligo di dimora) sono state eseguite dalla Polizia ai danni di tre vittoriesi accusati di furti sia in abitazioni private che nelle chiese e perpetrati con particolare abilità e meticolosa pianificazione. In particolare i tre prima dei ‘colpi’ monitoravano le abitudini delle vittime per impossessarsi di armi regolarmente detenute nelle abitazioni dei proprietari al fine di utilizzarli per altri atti criminosi. In un un furto sono stati asportati, oltre ad una rilevante somma di denaro e numerosi monili in oro, per un valore complessivo di oltre centomila euro, anche due pistole regolarmente detenute dalla vittima, comprensive di cartucce. Ai tre vittoriesi sono stati contestati anche i reati di violenza privata e lesioni personali gravi, ai danni di un uomo che aveva inviato tramite social network messaggi a una donna.

(ANSA)