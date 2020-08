PALERMO – Beni per 300 mila euro, considerati frutto di attività illecite, sono stati sequestrati dai carabinieri di Palermo a Giovan Battista Calabria, 51 anni, arrestato a luglio scorso mentre tentava di entrare al palazzo di giustizia con una pistola, con matricola abrasa, e una falsa placca della Guardia di finanza. Beni per 200 mila euro, inoltre, sono stati sequestrati a Onofrio Buzzetta, 46 anni, arrestato a marzo del 2016 nell’ambito operazione dei carabinieri di Monreale “Quattropuntozero” e condannato a 12 anni e 4 mesi per associazione mafiosa. I provvedimenti sono stati emessi dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo. A Calabria sono stati sequestrati un appartamento, un magazzino e un posto auto; a Buzzetta una quota pari al 95% della società di movimento terra “Track Mo.Ter con sede a Monreale. (ANSA).