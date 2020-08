Indagini in corso sui responsabili

Saranno intensificati i controlli dopo i recenti ritrovamenti di due bombe carta nella zona nord di Siracusa. Lo ha deciso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in Prefettura. Concordata un’ulteriore intensificazione dei servizi, in attesa che le indagini individuino gli autori.

“Sebbene il confronto con i dati sull’andamento dei reati degli anni precedenti non faccia emergere significativi scostamenti, è stata condivisa la necessità di continuare nell’impegno comune volto ad intercettare ogni forma di illegalità – ha detto il prefetto Giusi Scaduto -. Lo straordinario impegno della Magistratura, sotto il profilo della repressione, deve essere sostenuto con una sempre più efficace ed allargata azione di prevenzione delle possibili tensioni sociali e dei tentativi della criminalità organizzata non solo mafiosa di infiltrarsi nei gangli vitali del sistema economico locale, duramente provato dall’emergenza sanitaria ma che ha tutte le potenzialità per recuperare ed agganciare nuove opportunità di sviluppo” .

(ANSA)