Matteo Salvini pubblica un video per denunciare cosa si dicevano in chat private alcuni magistrati, conversazioni riportate oggi dal quotidiano La Verità. “Anche se Salvini ha ragione ora bisogna attaccarlo”. “E’ indagato per non aver permesso l’ingresso a soggetti invasori, siamo indifendibili” e dulcis in fundo all’aeroporto: “Sull’aereo con me c’è anche quella merda di Salvini”. Il leader della Lega chiede ai suoi seguaci di diffondere la notizia e si chiede che giustizia sia questa. Salvini, che ha parlato di questo oggi anche intervenendo in Parlamento, auspica un intervento del Capo dello Stato.

Anche il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo ha, sempre nell’aula di Palazzo Madama, invocato l’intervento del presidente Mattarella: “Le intercettazioni rappresentano un fatto gravissimo per il nostro Paese, riguarda tutti quelli che fanno politica, quello che è riportato su Salvini penso possa essere riportato nei confronti di tante altre persone o uomini politici. Ci appelliamo al presidente della Repubblica, che è presidente del Csm, affinché intervenga”. “E’ assolutamente inammissibile che, seppure in chat private, magistrati giudichino un ministro come è stato giudicato” commenta Nicola Morra, senatore M5S e presidente della Commissione Antimafia, intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama. Si tratta di chat private finite nelle carte dell’indagine sul magistrato Luca Palamara.