PALERMO – Militari della guardia di finanza del secondo nucleo operativo metropolitano, in due farmacie di Palermo, hanno sequestrato 2.205 mascherine in vendita in violazione delle norme riportate nel Codice del consumo. La segnalazione è arrivata al numero 117 da parte di alcuni cittadini. Nella prima farmacia sono state sequestrate 480 mascherine del tipo Ffp2 in vendita in confezioni da 2; nella seconda 1.725 mascherine del tipo Ffp2 e Kn95 in vendita in confezioni da 5. I titolari delle due farmacie controllate sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per la sanzione amministrativa prevista.

(ANSA).