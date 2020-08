Covid-19, record di morti in Russia: sono 150 in 24 ore

La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 8.894 nuovi casi di coronavirus (ieri 8.849) per un totale di 326.448. I morti invece sono stati 150 (record da quando sono iniziati i conteggi) per un totale di 3249. Secondo uno studio realizzato dai ricercatori dell’Imperial College di Londra, il numero di decessi provocati dal coronavirus negli Stati Uniti potrebbe raddoppiare nei prossimi due mesi rispetto al livello attuale. La pandemia, affermano i ricercatori, ‘non è sotto controllo in gran parte degli Stati Uniti’.