Un flash mob per il lavoro, organizzato dalla Fisascat Cisl Palermo Trapani, al quale parteciperanno, in rappresentanza degli impiegati delle sale Bingo, 90 lavoratori, tanti quanti i numeri del bingo.

L’appuntamento è per oggi, a partire dalle ore 12:00, a Palermo, in Piazza Politema.

Un flash mob, ​ nel rispetto del distanziamento sociale, per accendere i riflettori su un settore, proprio quello delle sale bingo, che sembra essere stato dimenticato.

“Con l’avvio della Fase 2 – dichiara Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl Palermo Trapani – ​ ha riaperto la stragrande maggioranza delle attività imprenditoriali e commerciali. Nel limbo le sale bingo. Unica certezza è lo stop fino al 14 giugno, considerato che l’ultimo decreto non ne ha previsto la riapertura. ​ Non nascondiamo la nostra preoccupazione per la tenuta occupazionale del settore che occupa in Sicilia oltre 1500 addetti”.