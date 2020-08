PALERMO – Record di trapianti all’Ismett di Palermo, dove in appena 48 sono stati eseguiti 11 interventi, dieci da donatore cadavere ed uno da vivente. In particolare, 3 di fegato da donatori siciliani, 5 di reni grazie alla donazione di un siciliano e 4 toscani, 1 trapianto di polmone da un donatore di Agrigento ed 1 di cuore da donatore di Catania. A questi si aggiunge un trapianto di fegato da vivente su un neonato, il fegato è stato donato dal papà. Padre e bimbo, provenienti da Cosenza, ora stanno bene, al momento in terapia intensiva in condizioni definite buone dai medici.

“Ho avuto modo di condividere con il ministro della Salute Roberto Speranza quanto fatto in queste ore dalle équipe dell’Ismett di Palermo con l’esecuzione di 11 trapianti in circa 48 ore che non hanno mai cessato la loro attività nemmeno durante la fase più acuta della emergenza Coronavirus”, sottolinea Ruggero Razza, assessore alla salute della Regione Siciliana. “L’Ismett conferma così la propria naturale vocazione ad una straordinaria eccellenza che deve inorgoglire la sanità siciliana, destinataria soprattutto in queste ore di poco edificanti luoghi comuni”. (ANSA).

