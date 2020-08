L’operazione «Impresa sicura» è durata poco più di un secondo. Il rimborso al 100% delle spese sostenute per mettere in sicurezza le aziende e i lavoratori (mascherine, guanti, detergenti, rilevatori di temperatura, etc) poteva attingere a 50 milioni stanziati dal Cura Italia. Ma come riporta il Corriere della sera, tutto è avvenuto col sistema del click day: il giorno fissato per cominciare a prenotare i contributi al 100% è stato l’11 maggio alle ore 9 (in teoria ci sarebbe stato tempo fino al 18 maggio, secondo il bando di Invitalia), ma lo stesso 11 maggio, un secondo dopo le 9, i soldi erano già finiti. se li sono accaparrati 3.150 aziende fortunate.