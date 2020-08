PALERMO – L’accusa non regge in appello. Assolti i dirigenti del Comune di Cinisi Arcangelo Misuraca e Salvatore Giaimo, e il capo dell’ufficio tecnico Giuseppe Maltese, ora in pensione. In primo grado erano stati condannati per falso e abuso d’ufficio.

Secondo l’accusa, i tre imputati avrebbero danneggiato intenzionalmente i proprietari di un edificio, impedendo loro di completarlo, sebbene ci fossero tutte le condizioni di legge per ottenere i permessi, e facendo in modo da farlo apparire come abusivo. Dietro il diniego ci sarebbe stato del risentimento personale. L’episodio risale al 2006.

La Corte di appello ha stabilito che i fatti non sussistono, accogliendo la ricostruzione difensiva degli avvocati Michele De Stefani, Massimo Solaro, Vincenzo Lo Re e Giovanni Di Benedetto.