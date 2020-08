AVOLA (SIRACUSA) – Riconoscimenti per la Sicilia al Grande premio internazionale dei vini biologici 2020, un concorso per vini di qualità ottenuti da uve coltivate con metodo biologico, approvato dall’Ue con metodo di valutazione Par. La Cantina Palmeri di Avola, in provincia di Siracusa, ha ricevuto, infatti, una medaglia d’oro e due d’argento per i vini presentati al prestigioso concorso che si è svolto a Frasdorf, in Baviera. A ricevere l’oro, con un punteggio Par di 94, è stato il Palmeri Celeste del 2018. Argento, per il Palmeri Ocra del 2019 e il Palmeri Rosa del 2019. Il titolare della cantina è Ueli Breitschmid, svizzero che diversi anni fa si è innamorato della Sicilia.