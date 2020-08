In nessuna provincia siciliana cresce il numero complessivo dei contagiati. Ma in tre province scendono i positivi al Coronavirus. Si tratta del Messinese, del Catanese e del Siracusano. Nei primi due casi, sono tre i positivi in meno nelle ultime 24 ore.

I numeri

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 41 (0 ricoverati, 99 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 51 (5, 110, 11);

Catania, 628 (32, 341, 98);

Enna, 67 (5, 325, 29);

Messina, 285 (30, 221, 56);

Palermo, 365 (27, 175, 34);

Ragusa, 28 (0, 62, 7);

Siracusa, 32 (5, 188, 28);

Trapani, 15 (0, 119, 5).