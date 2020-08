PALERMO – Una domenica praticamente estiva ha incoraggiato centinaia di palermitani ad affollare nuovamente la spiaggia di Mondello, come era già successo ieri. Una presenza massiccia di ragazzi e famiglie, ha reso complicato il rispetto delle misure di distanziamento richiesto dalle norme anti-Covid.

Nei primi giorni della Fase 2, dopo la lunga permanenza in casa, già tanti palermitani avevano preso d’assalto la spiaggia e nella giornata di sabato i numeri sono aumentati. I controlli delle forze dell’ordine sono subito stati intensificati, ma far rispettare l’obbligo di non “sostare” sull’arenile non è stato semplice. In base all’ordinanza, si può infatti fare il bagno per svolgere attività motoria, ma non si può prendere il sole o rimanere sulla spiaggia almeno fino al 6 giugno.

I controlli sono estesi anche alle strade della borgata marinara e nel centro cittadino, anche in questo caso pieno di palermitani in cerca di relax dopo il lungo lockdown reso necessario dall’emergenza sanitaria.