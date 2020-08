PALERMO – Da domani, lunedì 25 maggio, le prenotazioni di visite allo sportello CUP dell’Asp di Palermo saranno ancora mantenute solo per le classi di priorità U (Urgenti) e B (indifferibili), eseguite come fatto finora. Per quanto riguarda le prestazioni con classe di priorità D (Differebili), le indicazioni assessoriali prevedono, prioritariamente il recupero delle prestazioni sospese nel periodo di vigenza dei provvedimenti restrittivi. Tali prestazioni D saranno riprogrammate e gradualmente riassorbite nelle attività ambulatoriali.

Analoga modalità sarà adottata per il recupero (entro le prossime 5 settimane) delle prestazioni con classe di priorità P (Programmabili), prenotate prima del blocco e per le quali sarà data priorità alle prestazioni a carico dei pazienti affetti da patologie croniche o malattie rare. Nei prossimi giorni sarà data comunicazione della data di riapertura delle nuove prenotazioni con priorità D e P. Al fine di evitare assembramenti in Poliambulatori e PTA vengono mantenute tutte le procedure telematiche finora adottate per le quali non sarà possibile effettuarle recandosi fisicamente presso gli Uffici dell’ASP, e cioè: 1) Cambio medico, Anagrafe assistiti, Esenzione ticket; 2) Richiesta Presidi e Ausili; 3) Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 4) Piani terapeutici.