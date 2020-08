Ha perso la vita in provincia di Bologna, dove lavorava da tempo. E’ un ragazzo di 32 anni di Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, rimasto ucciso in un terribile incidente. Si trovava in macchina con i fratelli e un amico, tutti rimasti feriti come il conducente dell’altro mezzo coinvolto. L’autostrada A/13 era quasi deserta: Gianluca Bisconti era al volante della sua Punto, ma una Fiat 500 avrebbe tamponato l’utilitaria, facendola finire fuori strada. L’impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare fuori dall’abitacolo il 32enne, morto sul colpo.

Gli altri ragazzi che erano in macchina con Bisconti sono rimasti tutti feriti in maniera seria, ma non sono in pericolo di vita. Anche la 500 si è ribaltata nello scontro e l’uomo che era al volante, un quarantaquattrenne residente a Padova, è stato trasportato in ospedale. Sono arrivate diverse ambulanze: vista la gravità del tamponamento, si è alzata in volo anche l’eliambulanza, per cercare di soccorrere il trentaduenne. È tornata indietro vuota. Per lui non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha profondamente turbato il paese di Belmonte Mezzagno, dove in tantissimi conoscevano Bisconti. “Belmonte piange il giovanissimo Gianluca Bisconti – scrivono gli amici sui social – morto in un tragico incidente a Bologna dove risiedeva per lavoro; che Dio l’abbia in gloria. Riposa in pace Gianluca, la comunità piange la tua scomparsa”.