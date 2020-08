Covid, la ribalta dei governatori

La gestione dell’emergenza coronavirus è il banco di prova definitivo per qualsiasi settore del Paese, e la politica non ne esce indenne. Lo dimostra un sondaggio realizzato da ‘Roma 3’ e ‘Lab 21’ in esclusiva per Affaritaliani.it, che rileva il gradimento dei presidenti di ogni Regione da parte dei rispettivi elettori. Il sondaggio non lascia spazio ai dubbi: ad aprire la classifica è la Lega, ma anche a chiuderla. E fra coloro che possono sorridere c’è il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che spacca a metà la speciale graduatoria.

Il governatore più gradito risulta il leghista Luca Zaia, presidente del Veneto, che stacca di pochissimo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Sono gli “unici due governatori che superano quota 70 a livello regionale e quota 50 a livello nazionale – commenta l’autore del sondaggio Roberto Baldassarri – che, con le opportune differenze comunicative-gestionali, hanno dimostrato più di tutti di essere in servizio dei propri cittadini”. Il terzo posto è di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna.

La speciale top ten dei governatori più amati dagli elettori durante l’emergenza coronavirus finisce la sua corsa proprio in Sicilia: secondo il sondaggio, Musumeci convince il 49,8 per cento dei residenti dell’Isola e il 41,7 per cento degli italiani in generale che affermano di conoscerlo.

Ma l’assoluta protagonista, nel bene e nel male, è appunto la Lega: all’ultimo posto c’è Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, spesso sotto i riflettori per la gestione della lotta al Covid-19 nella zona d’Italia più colpita in assoluto.

Musumeci figura tra i preferiti anche secondo un altro sondaggio, stavolta realizzato da ‘Noto Sondaggi’ per Quotidiano Nazionale. Innanzitutto la ricerca evidenzia come gli italiani giudichino l’operato delle regioni migliore rispetto a quello del governo nazionale: il 59 per cento del campione sta dalla parte dei governatori, mentre solo il 36 per cento si dice più convinto dell’operato dell’esecutivo giallorosso (il restante 5 per cento dichiara “non saprei”).

Il sondaggio poi rileva la fiducia degli italiani nei primi sei governatori: su Quotidiano.net, Antonio Noto scrive che il gradimento dei presidenti di Regione “supera quello dei leader dei partiti e addirittura per qualcuno quello del premier Conte. Infatti – continua – se l’inquilino di Palazzo Chigi riceve il 44% di fiducia e tra i leader con i più alti indici sono Meloni (34%) e Salvini (31%), lo scenario cambia se si chiede l’apprezzamento verso i presidenti di Regione nella lotta all’epidemia”.

Anche questa classifica premia Musumeci. Ancora una volta a spopolare è Zaia, col 53 per cento espresso da tutti gli elettori della penisola, mentre al secondo posto c’è Bonaccini col 48 per cento, e al terzo il governatore della Liguria Giovanni Toti al 44 per cento; il governatore siciliano è al sesto posto, al 40 per cento con Fontana.