I ratti stanno invadendo zone insolite e manifestano un comportamento aggressivo, non verso gli uomini ma fra loro. Accade negli Stati Uniti e ciò dovrebbe alla chiusura dei ristoranti. I Cdc, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattiesegnalano che in questi giorni potrebbe vedersi un aumento di richieste di intervento per un comportamento «inusuale e aggressivo» dei roditori. «I ratti non stanno diventando aggressivi nei confronti degli uomini, ma tra di loro, se la stanno prendendo l’uno con l’altro» ha avvertito Bobby Corrigan, esperto nella gestione di roditori e parassiti intervistato dal New York Times. Lo riporta il Corriere della sera.

A New York, infatti, ci sono colonie di ratti che da generazioni dipendono dai rifiuti dei ristoranti e nelle ore notturne escono per strada dalle fogne a cercare cibo avanzato dai locali. Che col lockdown non si trova più. A New Orleans orde di ratti hanno invaso le strade rimaste deserte. A Chicago centinaia di migliaia di roditori si sono mossi in massa lungo le strade, anche in pieno giorno. «I ratti sono in guerra tra di loro, combattono l’uno contro l’altro per accaparrarsi il cibo fino ad arrivare a mangiarsi tra di loro» ha spiegato il dottor Corrigan.