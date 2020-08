AGRIGENTO – Nove tunisini, sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa (Ag), sono stati arrestati dalla sezione criminalità straniera della Squadra Mobile di Agrigento. I migranti sono rientrati illegalmente in Italia nonostante le espulsioni, due devono scontare delle pene commesse lungo la penisola: uno è stato condannato per rapina e lesioni aggravate, l’altro per incendio, lesioni aggravate e violenza privata. All’identificazione dei tunisini, i poliziotti della Mobile sono arrivati grazie ad una attività di intelligence: comparazioni delle impronte digitali e delle foto segnaletiche. I 9 sono stati arrestati nel centro d’accoglienza di Villa Sikania, a Siculiana (Ag), dove erano stati trasferiti.

(ANSA)